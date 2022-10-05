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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Комитет ОПЕК+ рекомендовал снизить квоты на добычу нефти на 2 млн б/с

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендует снизить квоты на добычу нефти на 2 млн б/с, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегата встречи в Вене.

Эта рекомендация будет обсуждаться на полноформатной встрече министров ОПЕК+, которая состоится после JMMC.

Сопредседателями мониторингового комитета являются представители России и Саудовской Аравии - вице-премьер Александр Новак и министр энергетики Абдулазиз бен Сальман. Обычно комитет дает рекомендацию о потенциальных решениях для полноформатной встречи министров 23 стран ОПЕК+.

Как сообщали западные СМИ, министры могут обсудить возможность снижения квот по добыче нефти на 1-2 млн баррелей в сутки. Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с. Днем ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США пыталась отговорить ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти, поскольку сокращение добычи может привести к резкому скачку цен на нефть, а, следовательно, и росту цен на бензин в США всего за пять недель до промежуточных выборов в Конгресс.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что намерение ОПЕК+ снизить квоту на добычу - это "сигнал для рынка, что альянс не только на словах, но и на деле готов защищать высокие цены на нефть".

"В какой-то степени это может выглядеть, в том числе, как брошенная перчатка коалиции G7 и ЕС, с намеком на то, что ОПЕК+ планирует сохранить за собой право монопольного регулятора на рынке нефти и не приветствует попытки альтернативных регуляторных механизмов, вроде предельных цен на нефть", - пишет он.

5 октября комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза в среду согласовал новые санкции против России, включающие, в частности "запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги".

Ранее Новак говорил, что все мировые производители нефти выступают против введения потолка на российскую нефть, это приведет к разрушению рынка, дестабилизируют его, а заплатят за это потребители.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил в среду журналистам в Вене, что министры ОПЕК+ не будут использовать альянс как политическую организацию, а примут "правильное решение".

По информации FT, ОАЭ поддерживают идею снижения квот на добычу, считая, что ОПЕК+ должен делать то, что в ее интересах, "хотя они и уважают их (США) мнение".

ОПЕК США Вена Александр Новак Саудовская Аравия JMMC Абдулазиз бен Сальман США ОАЭ
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