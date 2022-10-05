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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ больше не будут собираться каждый месяц, заявил Bloomberg представитель Ирана в ОПЕК Амир Заманинья. По его словам, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться раз в два месяца.

Один из делегатов сообщает, что следующая полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоится в декабре. На этот месяц также намечена регулярная полугодовая конференция ОПЕК, которая обычно назначается перед заседанием ОПЕК+.

Участвовавший во встрече российский вице-премьер Александр Новак подтвердил, что министры ОПЕК+ договорились о сокращении квот в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. Ранее об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на анонимного делегата. Новак объяснил необходимость сократить квоты скорым сезонным снижением спроса.

Также, по словам Новака, участники сделки решили продлить соглашение ОПЕК+ до конца 2023 года.

ОПЕК Иран Александр Новак
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