Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ больше не будут собираться каждый месяц, заявил Bloomberg представитель Ирана в ОПЕК Амир Заманинья. По его словам, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться раз в два месяца.

Один из делегатов сообщает, что следующая полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоится в декабре. На этот месяц также намечена регулярная полугодовая конференция ОПЕК, которая обычно назначается перед заседанием ОПЕК+.

Участвовавший во встрече российский вице-премьер Александр Новак подтвердил, что министры ОПЕК+ договорились о сокращении квот в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. Ранее об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на анонимного делегата. Новак объяснил необходимость сократить квоты скорым сезонным снижением спроса.

Также, по словам Новака, участники сделки решили продлить соглашение ОПЕК+ до конца 2023 года.