Внешнеторговый дефицит США в августе упал до минимума за 15 месяцев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в августе 2022 года сократился на 4,4% - до $67,4 млрд, сообщило американское Министерство торговли.

Это минимальный показатель за последние пятнадцать месяцев - с мая 2021 года. При этом показатель зафиксировал снижение по итогам пятого месяца подряд.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,5 млрд, а не $70,65 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения до $67,7 млрд с объявленного прежде июльского уровня (на 4,2%), показали опросы, проведенные Trading Economics и The Wall Street Journal.

Экспорт в августе уменьшился на 0,3% - до $258,9 млрд. В том числе сократились поставки за рубеж легковых автомобилей и нефти, а природного газа и фармацевтических препаратов - выросли.

Импорт снизился на 1,1%, до $326,3 млрд, из-за уменьшения закупок нефти и нефтепродуктов, полупроводниковой продукции, гражданских самолетов и компьютеров.

Дефицит баланса в торговле товарами с Китаем в августе увеличился до $37,4 млрд, что является максимальным уровнем с ноября 2018 года.