Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года дефицит внешнеторгового баланса США увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд, сообщило Министерство торговли страны. Это максимальный показатель за последние четыре месяца.

По пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $74,1 млрд, а не $73,3 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения до $80 млрд с объявленного прежде сентябрьского уровня (на 9,1%), по данным Trading Economics.

Экспорт в октябре уменьшился по итогам второго месяца подряд - на 0,7%, до $256,6 млрд по сравнению с $258,5 млрд в сентябре (ранее сообщалось $258 млрд). В частности, наиболее сильно сократились поставки за рубеж природного газа, топлива и лекарственных препаратов.

Импорт увеличился на 0,6% и достиг максимума с июня - $334,8 млрд против $332,6 млрд ($331,3 млрд ранее), за счет повышения закупок нефти, металлических изделий, фармацевтической продукции, ядерного топлива и пассажирского транспорта.

Дефицит баланса в торговле с Китаем в октябре сократился на $6 млрд - до $26,1 млрд. Экспорт США в Китай вырос на $1,4 млрд, до $13,6 млрд, тогда как импорт из Китая в Штаты сократился на $4,6 млрд, до $39,7 млрд.