Нацвалюты Бразилии и Мексики подорожали к доллару США вопреки общей тенденции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Доллар США в этом году демонстрирует существенный подъем относительно многих мировых валют, но нацвалюты Бразилии и Мексики укрепляются вопреки общей тенденции, пишет The Wall Street Journal.

Мексиканский песо с начала 2022 года подорожал к доллару примерно на 2,5%, бразильский реал прибавил более 7%. Такая устойчивость курсов является необычной для стран с давней историей валютных крахов, отмечается в статье.

Экономисты полагают, что центральные банки обоих государств предприняли быстрые меры для борьбы с усиливающейся инфляцией за несколько месяцев до того, как Федеральная резервная система США начала ужесточение денежно-кредитной политики, что привело к падению нацвалют других стран.

"Центробанки никогда не были такими активными, как в этом цикле. В результате более ранних действий их валюты держатся относительно лучше других", - полагает научный сотрудник Международного центра Вильсона Артуро Поржекански.

Столкнувшись с растущей инфляцией, ЦБ Бразилии начал повышать базовую ставку в марте прошлого года и довел ее с рекордно низкого уровня в 2% годовых до пятилетнего максимума в 13,75% в августе. Темпы роста потребительских цен в стране в последний месяц лета составляли 8,7% - минимум с июня 2021 года.

Аналогичные шаги по увеличению ставок предприняли центральные банки Перу, Чили и Колумбии, а Банк Мексики поднял ее на прошлой неделе до 9,25% годовых при инфляции на уровне 8,8%. Для сравнения: Банк Англии увеличил ставку всего до 2,25% годовых при том, что рост потребительских цен в стране превышает 10% и является самым стремительным за 40 лет.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику стоимости доллара США относительно 16 основных мировых валют, в этом году вырос более чем на 15%. Темпы падения курсов евро, иены, фунта стерлингов и юаня к американской валюте измеряются двузначными числами, поскольку инфляция намного превышает процентные ставки.