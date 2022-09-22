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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 2,25%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Таким образом, ставка была поднята по итогам седьмого заседания подряд, и второе заседание кряду повышение составило 50 базисных пунктов. Размер ставки достиг максимума с 2008 года, пишет Trading Economics.

Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) проголосовали за повышение ставки, причем пятеро выступили за подъем на 50 б.п., трое - за повышение на 75 б.п., и один проголосовал за повышение на 25 б.п.

Также руководство Банка Англии единогласно проголосовало за начало сокращения объема гособлигаций на балансе центробанка. Ожидается, что за последующие 12 месяцев объем гособлигаций в распоряжении ЦБ сократится на 80 млрд фунтов стерлингов и достигнет 758 млрд фунтов.

Банк Англии Великобритания
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