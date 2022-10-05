Рост котировок нефти сдержал снижение индексов РТС и МосБиржи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду снижался вслед за внешними фондовыми площадками и на ожиданиях утверждения новых антироссийских санкций Евросоюза, снижение сдержал рост котировок нефти на новостях от ОПЕК+. Лидировали в росте акции "АЛРОСА" на сообщении, что компания не попадет под санкции.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,8%, до 2029,88 пункта, утром индекс падал до 1971,91 пункта. Индекс РТС упал на 3,5%, до 1061,97 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,4%.

Доллар подорожал на 1,3 рубля, до 60,25 рубля.

Подешевели акции Polymetal (-5,4%), расписки TCS Group (-3,3%), OZON (-3%), бумаги "Норникеля" (-2,6%), ПАО "Полюс" (-2,6%), АФК "Система" (-2,5%), "НЛМК" (-2,3%), "РусГидро" (-2,3%), "Северстали" (-2,2%), Сбербанка (-2% и -2,6% "префы"), "Магнита" (-1,9%), "Газпрома" (-1,3%), ВТБ (-1,2%), "Московской биржи" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), UC Rusal (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+4,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,5%), бумаги "Яндекса" (+1,9%), "МТС" (+1,8%), "Татнефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза согласовал новые санкции против России, сообщило председательство Чехии в ЕС. В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в Россию, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции.

Также санкции предусматривают "запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги", а еще запрет импорта из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет. Действие санкционного режима должно распространиться на Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России.

ЕС не будет включать в очередной пакет санкций российскую алмазодобывающую "АЛРОСА", сообщает EUobserver со ссылкой на материалы Еврокомиссии. В первоначальном проекте санкционного списка "АЛРОСА" фигурировала, но в принятый в среду перечень, который включает 29 физических лиц и 7 юридически лиц, компания не вошла. ЕС аргументировала санкции тем, что "АЛРОСА" финансировала российскую военно-морскую подводную лодку, а также вкладывала миллиарды евро в год в военный бюджет, пишет EUobserver.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что совет Евросоюза может принять очередные ограничительные меры против России в четверг.

Президент Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, российский рынок акций в среду просел вслед за мировыми фондовыми площадками. Индекс МосБиржи падал к уровню 1970 пунктов, но во второй половине торгов смог частично восстановиться и подняться выше 2000 пунктов. Поддержку индексу оказали выросшие цены на нефть Brent благодаря решению стран ОПЕК+ снизить добычу на 2 млн б/с.

В целом ожидания увеличения налоговой нагрузки для добывающих компаний, а также сужение пространства для снижения ключевой ставки Банком России продолжат выступать сдерживающими факторами для российского рынка акций. Во второй половине недели индекс МосБиржи вновь предпримет попытки снижения и теста уровня 2000 пунктов, полагает аналитик.

В среду в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, гонконгский Hang Seng после выходных подскочил на 5,9%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,2%) и США (индексы проседают на 0,9-1,7% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре уменьшился до 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем предполагали снижение до 56 пунктов, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены подросли на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах сырья. К 18:50 по москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2%, до $93,63 за баррель (+3,3% во вторник), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,8%, до $88,05 за баррель (+3,5% во вторник).

Министры стран ОПЕК+ решили сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.

Соответственно, квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тысяч б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа. Россия сейчас добывает 9,9 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 600 тыс. б/с.

Также страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года и сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,36 млн баррелей (ожидался рост на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,44 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Магаданэнерго" (-8,1%), ПАО "Южуралникель" (-5,5%), ПАО "СПБ биржа" (-4,9%), ПАО "Лензолото" (-4,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-4,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-4,3%), En+ (-4,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,1%), "Совкомфлота" (-4%), ГК "Самолет" (-3,9%), расписки HeadHunter (-3,9%).

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (+9,1%), ПАО "Электроцинк" (+5,9%), GDR X5 Retail (+3,8%), бумаги "Русснефти" (+2,9%), "Трубной металлургической компании" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,46 млрд рублей (из них 9,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,88 млрд рублей на акции "Яндекса").