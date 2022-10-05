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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Более 50% CEO в США обдумывают увольнения сотрудников в ближайшие полгода

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Все больше топ-менеджеров компаний США склоняется к тому, что экономику страны в скором времени ждет рецессия, в связи с чем они все активнее изучают возможность сокращения персонала, сообщает MarketWatch со ссылкой на обзор консалтинговой компании KPMG.

51 % опрошенных CEO американских компаний рассматривают возможность сократить персонал в течение следующих шести месяцев. На мировом уровне такие же планы озвучили 80% руководителей.

91% участник опроса в США сказали, что ожидают начала рецессии в ближайшие 12 месяцев.

Аналогичного мнения придерживаются и 86% CEO компаний, участвовавших в глобальном опросе, который охватывал не только США, но также Австралию, Канаду, Китай, Индию, Японию, Великобританию и ряд стран ЕС, отмечается в докладе.

При этом 60% из 3 тысяч топ-менеджеров, опрошенных поставщиком программного обеспечения для презентаций beautiful.ai, называют "вероятным" или "крайне вероятным" сокращение в первую очередь сотрудников, работающих удаленно, пишет MarketWatch. Еще 20% не определились с очередностью сокращений, тогда как 20% назвали подобную ситуацию маловероятной.

Отвечая на вопрос о том, как руководители видят дальнейший формат работы своих компаний в следующие три года, 45% CEO американских фирм упомянули гибридный формат работы, предусматривающий работу как из офиса, так и из дома. В свою очередь, 34% ответили, что работа будет осуществляться в офисе, тогда как 20% выбрали полностью удаленный формат.

Глобальный опрос показал другие результаты: так, в поддержку офисной работы высказались 65% респондентов, тогда как 28% выступили за гибридный формат, а 7% - за полностью удаленный.

"Трудно понять, почему глобальные цифры так отличаются от данных в США, а они очень отличаются", - сказал главный исполнительный директор KPMG в США Пол Кнопп.

"Мы в США определенно рассматриваем гибридный формат работы как доминирующую модель в будущем", - отметил он.

США KPMG Пол Кнопп
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