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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:02

Imperial Brands запустила buyback на миллиард фунтов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, принял решение начать новую программу выкупа акций объемом до 1 млрд фунтов стерлингов ($1,13 млрд).

С учетом дивидендов и обратного выкупа акций, общие выплаты акционерам в текущем финансовом году, который стартовал 1 октября, составят более 2,3 млрд фунтов, или около 13% текущей капитализации, говорится в сообщении компании.

Также руководство Imperial Brands, которой принадлежат такие табачные бренды как Davidoff, Gauloises и JPS, подтвердило прогноз основных показателей на финансовый год, завершившийся 30 сентября.

"В соответствии с нашим предыдущим прогнозом, мы ожидаем, что годовая чистая выручка и скорректированная операционная прибыли выросли примерно на 1% без учета колебаний валютных курсов", - отмечается в пресс-релизе.

Предварительная отчетность за минувший финансовый год будет обнародована 15 ноября.

Акции Imperial Brands дорожают в начале торгов в четверг на 3,3%, являясь лидером роста в индексе FTSE 100. Рыночная стоимость компании с начала года подскочила на 21,3%, до 17,89 млрд фунтов, тогда как британский индекс за этот период потерял 4,4%.

Imperial Brands Imperial Tobacco
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