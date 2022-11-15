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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Imperial Brands сократила годовую доналоговую прибыль и выручку

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В 2022 финансовом году (завершился 30 сентября) британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, снизил доналоговую прибыль и выручку, однако увеличил дивиденды.

Годовая доналоговая прибыль компании составила 2,55 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд) против 3,24 млрд фунтов годом ранее, говорится в пресс-релизе Imperial Brands.

Сокращение прибыли отчасти объясняется высокой сравнительной базой - в предыдущем финансовом компания зафиксировала значительный единовременный доход от продажи подразделения по выпуску премиальных сигар.

Скорректированный показатель EBIT увеличился до 3,94 млрд фунтов с 3,57 млрд фунтов.

Выручка сократилась на 0,7%, до 32,55 млрд фунтов с 32,79 млрд фунтов.

Imperial Brands повысила размер дивидендов до 141,17 пенса на акцию со 139,08 пенса.

С начала 2022 года капитализация Imperial Brands увеличилась на 26,6%, до 18,8 млрд фунтов, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,1%.

Imperial Brands выпускает сигареты под брендами Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.

Imperial Brands Великобритания Imperial Tobacco
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