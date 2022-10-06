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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

"Норникель" установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 25 млрд рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ПАО "ГМК "Норильский никель"" установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей на уровне не выше 9,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере не выше 10,09% годовых.

Сбор заявок проходит с 11:00 до 15:00 по Москве 6 октября.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", Росбанк и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 11 октября.

Ранее сообщалось о планах компании в начале октября провести сбор заявок на два транша облигаций: объемом от 25 млрд рублей, а также на долларовый транш, объем которого определится позднее, со сроком обращения выпусков 3-5 лет. Ориентир рублевого выпуска совпал с анонсируемым в ходе премаркетинга, по выпуску в долларах ориентир ставки купона предполагалось, что составит не выше 4,5% годовых. Купоны полугодовые.

"Московская биржа" 4 октября зарегистрировала три выпуска облигаций "Норникеля" серий БО-001Р-02, БО-001Р-03 и БО-001Р-04-USD и включила их во второй уровень котировального списка. Срок обращения всех выпусков составит по 5 лет, номинал одной облигации серий БО-001Р-02 и БО-001Р-03 - 1 тысяча рублей, серии БО-001Р-04-USD - $100.

Сейчас в обращении находится один выпуск облигаций "Норникеля" на 25 млрд рублей с погашением в сентябре 2024 года и 5 выпусков еврооблигаций на $3,75 млрд с погашением в 2022-2026 годах.

Норникель Газпромбанк МКБ БК Регион Росбанк РСХБ
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