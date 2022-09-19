"Норникель" проведет сбор заявок на два транша бондов в рублях и долларах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ГМК "Норильский никель" в конце сентября - начале октября планирует провести сбор заявок на два транша облигаций: объемом от 25 млрд рублей, а также долларовый транш, объем которого определится позднее, срок обращения выпусков - 3-5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности по рублевому выпуску - не выше 100 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3-5 лет, к выпуску в долларах ориентир ставки купона - не выше 4,5% годовых.

Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион" и РСХБ.

Техразмещение запланировано на начало октября.

Расчеты по облигациям в долларах будут производиться в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Сейчас в обращении находится один выпуск облигаций "Норникеля" на 25 млрд рублей с погашением в сентябре 2024 года и 5 выпусков еврооблигаций на $3,75 млрд с погашением в 2022-2026 годах.