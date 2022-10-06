Группа "Синара" заинтересовалась покупкой российских активов Fortum и Uniper

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Группа "Синара" интересуется покупкой российских активов Fortum и Uniper. Об этом сообщили "Интерфаксу" четыре источника на энергорынке.

По словам одного из них, компания неофициально уже обращалась с этим вопросом к российским властям.

При этом формальных обращений пока не было, утверждает другой собеседник "Интерфакса".

Идет ли речь о всех активах или их части, они не уточняют.

Ранее источники "Интерфакса", знакомые с ходом переговоров с потенциальными покупателями, говорили, что Fortum заинтересован в "пакетной" продаже активов.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент. Основатель группы Дмитрий Пумпянский весной 2022 г. на фоне включения в западные санкционные списки вышел из состава бенефициаров и совета директоров компании.

Fortum – один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компания еще в мае объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер – "Газпром энергохолдинг").

Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике. Но в сентябре 2022 г. Fortum договорился с правительством Германии о национализации Uniper из-за тяжелого финансового состояния немецкой энергокомпании.

Источники "Интерфакса" не знают, повлияли ли новости о национализации Uniper на планы "Синары" и возможную конфигурацию потенциальной сделки.

Топ-менеджеры Fortum и Uniper в ходе августовских телеконференций с инвесторами говорили о наличии интереса к российским активам со стороны потенциальных покупателей. Однако в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий "недружественным" акционерам до 31 декабря 2022 г. совершение сделок покупки и продажи долей в стратегических предприятиях РФ, в том числе в энергетике.

Одно такое разрешение в энергетике уже есть – в конце сентября была одобрена сделка по покупке ПАО "ЛУКОЙЛ" и "Газпромбанк-Фрезия" доли итальянской Enel в ПАО "Энел Россия".