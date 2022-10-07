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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Минэнерго отметило, что внутренний спрос на уголь в РФ компенсировал падение его экспорта

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Добыча угля в России в январе-августе 2022 года снизилась менее чем на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в ходе форуме "Угольная отрасль - новые реалии" в Кемерове в пятницу.

"За первые 8 месяцев уровень добычи снизился менее чем на 1%. Есть и падение экспорта, однако оно компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, который с начала года вырос на 7 млн тонн", - сказал он.

Мочальников рекомендовал руководителям угольных и энергогенерирующих компаний задуматься о модернизации старых угольных электростанций.

Говоря об экспорте, замминистра напомнил, что в досанкционный период РФ экспортировала в Европу около 50 млн тонн угля в год.

Минэнерго РФ
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