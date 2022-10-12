В Минэнерго ждут возвращения роста экспорта российского угля с 2024 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Экспорт российского угля в 2023 году не достигнет результатов, равных результатам 2022 года, но с 2024 года будет прирастать за счет формирования новых логистических маршрутов, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников.

Он объяснил, что 2023 год уйдет на формирование новых логистических маршрутов. У России есть наработки по увеличению поставок угля в Индию и Китай, напомнил замминистра.

Российские угольные компании могут предоставить любое качество угля в любых объемах, вопрос в том - как его доставить, продолжил чиновник. После вступления в силу эмбарго ЕС на импорт угля из Росс ии, а также прекращения поставок на Украину (еще около 14 млн тонн) для порядка трети российского экспорта угля необходимо искать новые рынки сбыта.

Падение экспорта угля из России за семь месяцев 2022 года составило 8,6%, но в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, написал вице-премьер Александр Новак в октябрьской колонке в журнале "Энергетическая политика".

По его словам, внутренний спрос с начала года вырос на 6,8%, до 99,5 млн тонн, за счет увеличения потребления электроэнергетикой (+14,4%) ввиду маловодности сибирских рек в 2022 году.

По данным Росстата, добыча угля в стране в январе-августе 2022 года сократилась на 1,6% в годовом измерении, до 277 млн тонн.

В середине августа начало действовать эмбарго ЕС и Великобритании на импорт российского угля.

В 2021 году экспорт угля составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Это чуть более половины всего импорта угля в ЕС. Сколько же российскими угольщиками было отгружено в прошлом году в Китай (53 млн тонн, +38%).