Промпроизводство в Германии в сентябре выросло сильнее прогнозов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в сентябре увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, в августе показатель упал на 1,2%, в то время как ранее сообщалось о снижении на 0,8%.

Производство в перерабатывающей промышленности поднялось на 0,7%. При этом выпуск потребительских товаров вырос на 1,4%, средств производства - на 1,1%, а промежуточных товаров - сократился на 0,1%.

Объемы строительства в ФРГ в сентябре снизились на 0,3%, выработка электроэнергии поднялась на 1,7%.

Общий объем промпроизводства в Германии в позапрошлом месяце увеличился на 2,6% относительно сентября 2021 года. По уточненным данным, в августе показатель вырос на 1,6%, а не на 2,1%, как было объявлено ранее.