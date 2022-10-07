Валютные резервы Китая сократились до минимума с марта 2017 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В сентябре валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, уменьшились на $25,9 млрд (на 0,85%) по сравнению с предыдущим месяцем и составили $3,029 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Это минимальный показатель с марта 2017 года. Резервы снизились по итогам второго месяца подряд.

Эксперты в среднем прогнозировали более существенное сокращение - до $2,995 трлн, сообщает The Wall Street Journal. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения до $3 трлн.

Снижение резервов КНР обусловлено укреплением доллара США относительно основных мировых валют, а также падением стоимости глобальных финансовых активов, отмечает SAFE. Курс юаня в сентябре снизился на 3,2% относительно американской нацвалюты.

"В мировой экономике значительно усилились факторы нестабильности и неопределенности, усилились колебания на международных финансовых рынках", - заявила замглавы SAFE Ван Чуньин.

Запасы золота в КНР в сентябре остались на уровне 62,64 млн унций. В стоимостном выражении они уменьшились до $104,72 млрд по сравнению со $107,49 млрд на конец предыдущего месяца.