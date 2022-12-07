Валютные резервы Китая в ноябре выросли второй месяц подряд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в ноябре увеличились на $65,1 млрд по сравнению с предыдущим месяцем и составили $3,117 трлн. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Резервы выросли второй месяц подряд, в сентябре они находились на минимуме с марта 2017 года.

Эксперты, по данным Trading Economics, в среднем прогнозировали рост резервов до $3,1 трлн с $3,052 трлн в октябре.

Увеличению резервов способствовало некоторое ослабление американской валюты в ноябре, повысившее стоимость недолларовых активов в китайских резервах, отмечает Market Watch.