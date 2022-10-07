Подорожание жилья в еврозоне и Британии замедлилось после повышения ставок по ипотеке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на жилые дома в Великобритании и странах еврозоны замедлили темпы роста на фоне подъема ставок по ипотеке в регионе.

Цены на жилье в Британии в сентябре на 9,9% в годовом выражении после подъема на 11,4% в августе, показали данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

Темпы подъема показателя стали минимальными за восемь месяцев.

В помесячном выражение цены снизились на 0,1% после роста на 0,3% в августе.

Средняя цена дома в стране в сентябре опустилась до 293 835 фунтов (около $329 тысяч) с рекордных 293 992 фунтов.

При этом цены на дома в Великобритании менялись очень слабо с июня, указывая на то, что "рынок недвижимости мог войти в период более устойчивого и медленного роста", заявил руководитель Halifax Mortgages Ким Киннэрд.

"Перспектива продолжения подъема процентных ставок на фоне снижения уровня жизни, а также влияние более высокой стоимости ипотечных кредитов на доступность домов в ближайшее время окажут более значительное понижательное давление на цены на жилье", - добавил Киннэрд.

Цены начали сокращать темпы роста в большинстве регионов Великобритании, за исключением Уэльса, где рост ускорился до 14,8%, отмечается в докладе Halifax. В Лондоне темпы подъема стали минимальными - 8,1%.

В еврозоне цены на жилую недвижимость во втором квартале поднялись на 9,3% после роста на 9,8% в предыдущем квартале, по данным статистического агентства Eurostat. Темпы замедления стали максимальными с первого квартала 2013 года.

В странах ЕС темп роста показателя ускорился до 10,4% с 9,9%.