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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Жилье в еврозоне во II квартале подешевело в годовом выражении впервые с 2014 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на жилье в еврозоне во втором квартале 2023 года уменьшились на 1,7% в годовом исчислении, говорится в отчете Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Снижение стоимости жилья отмечено впервые с первого квартала 2014 года. В январе-марте она увеличилась на 0,4% в годовом выражении.

Падение цен во втором квартале было отмечено в девяти странах еврозоны, повышение - в 17 государствах.

Стоимость жилья в Евросоюзе в апреле-июне уменьшилась на 1,1% в годовом выражении.

Наиболее существенно жилая недвижимость подешевела в Германии (-9,9%), Дании (-7,6%) и Швеции (-6,8%), наиболее существенный рост цен отмечен в Хорватии (+13,7%), Болгарии (+10,7%) и Литве (+9,4%).

По сравнению с первым кварталом цены на жилье в еврозоне в апреле-июне повысились на 0,1%, в ЕС - на 0,3%.

Eurostat Еврозона
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