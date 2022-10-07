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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко
Пункт выдачи товаров интернет-магазина Lamoda
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Global Fashion Group (GFG) договорилась о продаже бизнеса онлайн-ритейлера Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане Якову Панченко.

Закрытие сделки зависит от определенных условий, включая одобрение со стороны регуляторов, и ожидается в ближайшие месяцы, говорится в сообщении GFG.

GFG ожидает выручку в размере около 100 млн евро в дополнение к денежным средствам на балансе Lamoda на конец сентября.

Lamoda - онлайн-платформа, которая работает в России и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 года, с 2014 входит в состав Global Fashion Group.

Панченко - владелец сети универмагов "Стокманн" в России, которая также работает в fashion-сегменте. Сеть планировалось передать Сбербанку, в январе стороны подписали соглашение о намерениях. Однако сделка не состоялась. Причиной срыва стали санкции в отношении Сбербанка, писал в мае "Коммерсантъ".

Lamoda GFG Белоруссия Казахстан Яков Панченко Стокманн Сбербанк
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