Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Пункт выдачи товаров интернет-магазина Lamoda Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Global Fashion Group (GFG) договорилась о продаже бизнеса онлайн-ритейлера Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане Якову Панченко.

Закрытие сделки зависит от определенных условий, включая одобрение со стороны регуляторов, и ожидается в ближайшие месяцы, говорится в сообщении GFG.

GFG ожидает выручку в размере около 100 млн евро в дополнение к денежным средствам на балансе Lamoda на конец сентября.

Lamoda - онлайн-платформа, которая работает в России и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 года, с 2014 входит в состав Global Fashion Group.

Панченко - владелец сети универмагов "Стокманн" в России, которая также работает в fashion-сегменте. Сеть планировалось передать Сбербанку, в январе стороны подписали соглашение о намерениях. Однако сделка не состоялась. Причиной срыва стали санкции в отношении Сбербанка, писал в мае "Коммерсантъ".