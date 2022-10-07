Колебания цен на газ мешают руководству BASF планировать расходы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Неопределенность с перспективами поставок энергоносителей в Европу затрудняет планирование расходов BASF SE на 2023 год, заявил The Wall Street Journal главный финансовый директор германской химической компании Ганс Ульрих Энгель.

BASF рассматривает по крайней мере еще один вариант развития ситуации в дополнение к традиционно разрабатываемым оптимистичному и пессимистичному сценариям, отметил он.

Компания использует природный газ в производстве электроэнергии для своих предприятий, и ее затраты на энергоресурсы выросли в несколько раз вслед за скачком газовых цен. Во втором квартале 2022 года они были на 800 млн евро выше уровня аналогичного периода предыдущего года, составив 1,1 млрд евро.

"Сейчас у нас в Европе бывают дни, когда цены на газ поднимаются и падают на 50 евро за мегаватт-час (МВт ч.). Мы наблюдаем огромные колебания за короткие периоды времени", - отмечает Энгель.

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на "день вперед" 7 октября составляет 119 евро за МВт ч., что существенно ниже уровней конца августа, когда она достигала 300 евро за МВт ч., отмечает WSJ.

По словам Энгеля, который также является директором по цифровым технологиям BASF, инструменты прогнозирования, основанные на искусственном интеллекте, стали более важными в нынешней операционной среде. Компания стала чаще обновлять прогнозы, а также анализировать ежедневные продажи и заказы, чтобы оценить будущие потребности в энергоресурсах, отметил он.

Кроме того, BASF работает над замещением газа другими энергоносителями и наращиванием производства электроэнергии за счет альтернативных источников, однако на данный момент эффект этих мер незначительный. Компания рассчитывает, что сможет заместить лишь порядка 7-8% потребления газа, заявил Энгель.

По его словам, BASF готовится к возможному дефициту газа, однако сохраняет уверенность, что сможет поддерживать в рабочем состоянии свое главное предприятие в Людвигсхафене даже в том случае, если Германия будет вынуждена нормировать потребление электроэнергии.