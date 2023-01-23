НПЗ "ТАИФа" через суд потребовал от BASF более 374 тонн присадок для дизтоплива

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий комплекс АО "ТАИФ-НК" (входит в "ТАИФ") попросил Арбитражный суд Татарстана обязать российское представительство германского концерна BASF - ООО "БАСФ" (Москва) - выполнить обязательства по поставке присадок для дизтоплива.

Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

В иске"ТАИФ-НК" просит обязать "дочку" BASF поставить во исполнение заключенного в сентябре 2019 года договора 240 тонн депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux и 134,6 тонны противоизносной присадки Kerokorr, а также выплатить пени в размере 21,8 тыс. евро за срыв сроков поставки.

Keroflux предназначена для понижения температуры замерзания и предельной температуры фильтруемости дизельного топлива, Kerokorr повышает смазывающую способность дизельных топлив с низким содержанием серы (Евро-5).

Предварительное заседание по делу суд назначил на 2 февраля.

Комментариями "ТАИФа" "Интерфакс" пока не располагает. По сообщениям татарстанских СМИ, "ТАИФ" переключился на присадки московской группы "Колтек".

"ТАИФ-НК" выпускает около 50 наименований продукции, в основном дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы. В 2021 году НПЗ переработал 7,2 млн тонн нефтегазового сырья, говорится на сайте предприятия.

В октябре 2021 года "СИБУР" приобрел у "ТАИФа" нефтехимический бизнес, включая ПАО "Казаньоргсинтез", ПАО "Нижнекамскнефтехим" и энергокомпанию АО "ТГК-16". "ТАИФ-НК" как непрофильный для "СИБУРа" актив в сделку не вошел.

По данным "ТАИФа", в начале 2021 года группа объединяла 42 предприятия. В настоящее время туда входят 17 предприятий, в том числе НПЗ "ТАИФ-НК" с одноименной сетью АЗС, ООО "ТАИФ - смазочные материалы" ("ТАИФ-СМ", работает под брендом TAIF Lubricants), авиакомпания "Тулпар Эйр", инвестиционная компания, строительные компании и телеканал.