Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на месяц - до 10 ноября 2022 года включительно - срока подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок (DR) российских компаний в акции и перевода ценных бумаги отечественных эмитентов из иностранных депозитариев в российские.

Закон № 381-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот документ на месяц продлил действие норм закона №319-ФЗ, который был принят в июле 2022 года и разрешил держателям DR, права на которые учитываются иностранными депозитариями, заявить о необходимости принудительной конвертации ценных бумаг в акции российских компаний. Также этот закон разрешил инвесторам принудительно перевести учет бумаг в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами. Для этого инвестору нужно обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранного номинального держателя. Тот должен будет списать соответствующее количество бумаг со счета депо иностранного номинального держателя и зачислить их на счет депо заявителя.

Изначально планировалось, что срок для подачи заявок истечет 11 октября. Однако его было решено продлить в связи с трудностью сбора необходимых документов из-за неготовности иностранных депозитариев предоставлять их в требуемом формате и затруднениями в почтовой доставке документов в Россию, говорил ранее источник "Интерфакса".

"Срок продлен для того, чтобы владельцы ценных бумаг успели собрать необходимые документы и подать заявление. Не позднее 24 ноября 2022 года российские депозитарии должны будут открыть обратившимся инвесторам счета и зачислить на них российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций", - говорится в сообщении Банка России.