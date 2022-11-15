BNY откажется от функций депозитария по распискам ряда российских компаний

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Bank of New York (BNY) намерен отказаться от функции депозитария по депозитарным распискам ПАО "Полюс", "НОВАТЭКа", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "ГМК "Норильский никель", говорится в уведомлениях BNY для клиентов.

В них указано, что BNY 7 ноября уведомил об этом эмитентов. По условиям соглашений, у компаний будет время на поиск нового депозитария. Например, у "Сургутнефтегаза" - 30 дней с момента уведомления, у "Полюса", "Норникеля" и "НОВАТЭКа" - 90 дней.

Если в течение отведенного срока депозитарий-правопреемник не будет назначен, то прежний депозитарий уведомит держателей расписок о прекращении их действия, включая дату, когда такое прекращение произойдет.

Весной 2022 года на фоне введения антироссийских санкций в России были приняты законы о запрете российским компаниям размещать депозитарные расписки на свои ценные бумаги на иностранных площадках, а также о проведении автоматической и принудительной конвертации расписок. Автоматическая процедура проводилась в августе-сентябре, а прием заявок на принудительный обмен бумаг длился до 10 ноября, до 24 ноября депозитарии должны будут зачислить на счета обратившихся инвесторов российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций.