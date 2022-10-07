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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Безработица в США в сентябре неожиданно снизилась до 3,5%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 263 тысячи, сообщило Министерство труда. Безработица составила 3,5% против 3,7% в августе.

Это минимальный показатель с апреля 2021 года, однако он превзошел ожидания аналитиков. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 255 тысяч, а опрошенные Trading Economics - на 250 тысяч.

В августе, по пересмотренным данным, показатель повысился на 315 тысяч, как и сообщалось ранее.

Замедление темпов роста числа рабочих мест является еще одним признаком того, что повышение процентных ставок и цен начало оказывать давление на экономику.

Снижение безработицы стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения.

В частном секторе количество рабочих мест увеличилось на 288 тысяч, в государственном - снизилось на 25 тысяч.

Существенный рост числа рабочих мест был отмечен в досуговом и гостиничном бизнесе - на 83 тысячи, в сфере здравоохранения (60 тысяч), в сфере профессиональных и деловых услуг (46 тысяч). В промышленности их количество увеличилось на 22 тысяч.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца - до $32,46. В годовом выражении показатель повысился на 5%.

Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,5 часа.

Доля участия населения в рабочей силе в сентябре снизилась до 62,3% по сравнению с 62,4% в августе.

США Минтруда
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