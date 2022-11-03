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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Число новых заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1000 и составило 217 тысяч человек, сообщило Минтруда США.

Ведомство уточнило, что неделей ранее этот показатель составил 218 тысяч, а не 217 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также респонденты Trading Economics в среднем ожидали повышения количества заявок до 220 тысяч с ранее объявленного показателя предыдущей недели.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось на 500 заявок, до 218,75 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 22 октября, выросло на 47 тысяч и достигло 1,485 млн по сравнению с 1,438 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя до 1,45 млн.

Минтруда США
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