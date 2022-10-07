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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,4% до $540,7 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ в сентябре снизились на $24,972 млрд, или на 4,4%, до $540,688 млрд с $565,660 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-сентябре 2022 года резервы сократились на $89,939 млрд, или на 14,3%, с $630,627 млрд на 1 января 2022 года.

Банк России сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов после санкций, наложенных на него западными странами. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором снижения резервов выступает сокращение стоимости резервных активов в результате отрицательной переоценки на фоне укрепления доллара США.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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