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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Международные резервы России с 14 по 21 октября сократились на $3,4 млрд

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 21 октября составили $541 млрд, сообщил Банк России.

На 14 октября они составляли $544,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,4 млрд.

Международные резервы - это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ
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