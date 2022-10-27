Международные резервы России с 14 по 21 октября сократились на $3,4 млрд

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 21 октября составили $541 млрд, сообщил Банк России.

На 14 октября они составляли $544,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,4 млрд.

Международные резервы - это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.