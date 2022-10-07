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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Главы Renault и Nissan обсудят перспективы альянса компаний

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор французской Renault Люка де Мео в выходные проведет переговоры в Токио с главой Nissan Макото Утидой, которые могут подготовить почву для реструктуризации альянса двух автопроизводителей, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, глава Renault надеется решить вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью компаний.

Французский автопроизводитель, планирующий в будущем полностью перейти на выпуск электромобилей, намерен продать часть бизнеса по выпуску машин с двигателями внутреннего сгорания китайской Geely, отмечают источники. Такое решение, однако, требует согласия Nissan с учетом общей интеллектуальной собственности компаний.

Японский автопроизводитель, однако, выступает против такого шага, поскольку не хочет, чтобы его совместные с Renault технологии попали в руки китайской компании, отмечают источники.

Де Мео, по их словам, готов закрыть сделку с Geely до "Дня инвесторов" Renault, который должен состояться в начале ноября.

Renault Nissan Франция Япония Лука де Мео Макото Утида Geely
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