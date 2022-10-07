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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Цена Brent превысила $97 за баррель впервые с конца августа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют примерно 3% в пятницу, при этом стоимость Brent превысила $97 за баррель впервые с конца августа.

Нефтяные котировки могут завершить неделю максимальным подъемом с марта после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи.

К 17:43 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,59 (2,74%), до $97,01 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,84 (3,21%), до $91,29 за баррель.

Оба сорта могут завершить неделю подъемом более чем на 13%.

Котировки растут с понедельника - сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран коалиции в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение производства окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что грозит потенциальной нехваткой предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.

Цены на нефть могут с легкостью вернуться к уровню выше $100 за баррель в следующем году из-за снижения предложения и роста спроса в Китае, прогнозируют аналитики Global X Management.

Brent WTI ОПЕК Китай Саудовская Аравия Global X Management
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