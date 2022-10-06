Цена нефти Brent опустилась ниже $93 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются в четверг после существенного подъема днем ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 подешевели на $0,38 (0,41%) - до $92,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизилась на $0,45 (0,51%) - до $87,31 за баррель.

В среду Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,4% после решения министров стран ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Котировки Brent превысят отметку в $100 за баррель к Рождеству, полагает старший вице-президент Rystad Energy Oil Market Хорхе Леон.