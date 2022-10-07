Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Morgan Stanley резко повысил прогнозы цен на СПГ на 2023 и 2024 годы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Morgan Stanley существенно повысил прогнозы цен на сжиженный природный газ на последующие два года на фоне ожидаемого всплеска спроса на этот вид топлива в Европе, сообщает Bloomberg.

По оценкам банка, СПГ на спотовом рынке в Азии будет стоить в среднем $39,5 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) в 2023 году и $34,5 в 2024 году. Прогноз на следующий год повышен почти на треть, на 2024 год - на 57%.

Европа относительно безболезненно переживет эту зиму, даже несмотря на резкое падение поставок газа из России, считают аналитики Morgan Stanley. Однако в следующем году проблема станет более ощутимой, поскольку региону потребуется больше СПГ для восполнения запасов на газохранилищах в период, когда спрос на топливо в Китае, как ожидается, будет восстанавливаться после спада, вызванного локдаунами.

"Мы ожидаем дефицита в следующем году", - говорится в отчете банка.

В 2022 году Европа импортирует рекордные объемы СПГ. Росту поставок способствуют высокие цены, превышающие расценки на азиатском рынке, из-за чего экспортеры перенаправляют танкеры в европейские порты, отмечает Bloomberg. Благодаря этому, а также пониженному спросу на топливо со стороны промышленных предприятий, страны региона сумели заполнить свои хранилища примерно на 90% в преддверии зимы.

В следующем году потребности Европы в СПГ могут составить почти 50 млн тонн, полагают аналитики , и даже в этом случае уровень запасов в большинстве сценариев может оказаться ниже нормы перед зимним сезоном 2023/24.

Morgan Stanley Европа Азия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с конца апреля

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,4% до $540,7 млрд

Основанные в Китае криптобиржи Binance и Huobi не вводили новых ограничений для россиян

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });