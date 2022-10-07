Morgan Stanley резко повысил прогнозы цен на СПГ на 2023 и 2024 годы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Morgan Stanley существенно повысил прогнозы цен на сжиженный природный газ на последующие два года на фоне ожидаемого всплеска спроса на этот вид топлива в Европе, сообщает Bloomberg.

По оценкам банка, СПГ на спотовом рынке в Азии будет стоить в среднем $39,5 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) в 2023 году и $34,5 в 2024 году. Прогноз на следующий год повышен почти на треть, на 2024 год - на 57%.

Европа относительно безболезненно переживет эту зиму, даже несмотря на резкое падение поставок газа из России, считают аналитики Morgan Stanley. Однако в следующем году проблема станет более ощутимой, поскольку региону потребуется больше СПГ для восполнения запасов на газохранилищах в период, когда спрос на топливо в Китае, как ожидается, будет восстанавливаться после спада, вызванного локдаунами.

"Мы ожидаем дефицита в следующем году", - говорится в отчете банка.

В 2022 году Европа импортирует рекордные объемы СПГ. Росту поставок способствуют высокие цены, превышающие расценки на азиатском рынке, из-за чего экспортеры перенаправляют танкеры в европейские порты, отмечает Bloomberg. Благодаря этому, а также пониженному спросу на топливо со стороны промышленных предприятий, страны региона сумели заполнить свои хранилища примерно на 90% в преддверии зимы.

В следующем году потребности Европы в СПГ могут составить почти 50 млн тонн, полагают аналитики , и даже в этом случае уровень запасов в большинстве сценариев может оказаться ниже нормы перед зимним сезоном 2023/24.