Total продолжит поставки СПГ из России, если не будет санкций ЕС против газа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - TotalEnergies продолжит поставки СПГ из России до тех пор, пока в Европе не будут введены санкции в отношении газа, заявил гендиректор компании Патрик Пуянне на конференции Energy Intelligence. Об этом сообщает Bloomberg.

Он заверил, что TotalEnergies, которая является акционером проекта "Ямал СПГ", немедленно прекратила бы поставки, если бы были введены санкции

В отношении Ливии, где добыча нефти в последние годы сократилась из-за политической нестабильности, Пуянне сказал, что Total готова инвестировать больше. "Это дешевая нефть. Большой потенциал", - уточнил он.

Сейчас французская компания остается владельцем 19,4% акций "НОВАТЭКа", а также 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ (в рамках проекта построен завод по сжижению природного газа, производящего почти 20 млн т/г)," являющемся ее СП с "НОВАТЭКом" и китайскими инвесторами. Кроме того, TotalEnergies владеет 10% проекта "Арктик СПГ 2" (строящийся СПГ-завод мощностью 20 млн т/г) и 10% в компании "Арктическая перевалка", цель которой - строительство терминалов по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке.

TotalEnergies присутствует в Ливии с 1954 года. Компания участвует в морском месторождении Аль-Джурф (TotalEnergies, 37,5%), береговом участке Эль-Шарара (TotalEnergies, 15% на блоке ex-NC 115 и 12% на блоке ex-NC 186) и месторождении Waha.