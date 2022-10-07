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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Экс-глава "Полюса" Грачев покинул совет директоров "Детского мира"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Павел Грачев вышел из совета директоров ПАО "Детский мир" 28 сентября, сообщил ритейлер.

Грачев – экс-глава золотодобывающего холдинга "Полюс". Вместе с CFO "Полюса" Михаилом Стискиным он владеет почти 20% акций "Детского мира".

Как сообщалось, в сентябре совет директоров "Детского мира" покинули Мария Гордон (ранее работала в Goldman Sachs и Pacific Investment Management Co.) и Тони Майер (бывший председатель совета директоров производителя детского питания "Прогресс", экс-глава производителя молочных продуктов "Вимм-Билль-Данн" и ритейлера "О'Кей").

Теперь в совете директоров "Детского мира" семь человек. Это гендиректор компании Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина, бенефициары компании Стискин и Дмитрий Кленов, а также заместитель директора департамента по слияниям и поглощениям ООО "УК Полюс", инвестиционный директор ООО "Вета Капитал Партнерс" Владимир Климанов, предприниматель и инвестор в сфере цифровых образовательных сервисов и маркетинга Андрей Анищенко, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

"Детский мир" – крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров.

Детский мир Павел Грачев
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