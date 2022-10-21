Дмитрий Кленов покинул совет директоров "Детского мира"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Неисполнительный директор Дмитрий Кленов вышел из состава совета директоров "Детского мира" 15 октября, сообщил ритейлер.

В сентябре-октября из совета директоров "Детского мира" вышли Мария Гордон (ранее работала в Goldman Sachs и Pacific Investment Management Co.), Тони Майер (бывший председатель совета директоров производителя детского питания "Прогресс", экс-глава производителя молочных продуктов "Вимм-Билль-Данн" и ритейлера "О'Кей") и экс-глава золотодобывающего холдинга "Полюс" Павел Грачев.

Теперь в совете директоров "Детского мира" шесть человек. Это гендиректор компании Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина, бенефициар компании Михаил Стискин, а также заместитель директора департамента по слияниям и поглощениям ООО "УК Полюс", инвестиционный директор ООО "Вета Капитал Партнерс" Владимир Климанов, предприниматель и инвестор в сфере цифровых образовательных сервисов и маркетинга Андрей Анищенко, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

"Детский мир" - крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров.

Грачев вместе с CFO "Полюса" Стискиным владеют почти 20% акций "Детского мира". 10% акций у Кленова, занимавшего пост управляющего партнера Altus Capital.