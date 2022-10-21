Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Дмитрий Кленов покинул совет директоров "Детского мира"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Неисполнительный директор Дмитрий Кленов вышел из состава совета директоров "Детского мира" 15 октября, сообщил ритейлер.

В сентябре-октября из совета директоров "Детского мира" вышли Мария Гордон (ранее работала в Goldman Sachs и Pacific Investment Management Co.), Тони Майер (бывший председатель совета директоров производителя детского питания "Прогресс", экс-глава производителя молочных продуктов "Вимм-Билль-Данн" и ритейлера "О'Кей") и экс-глава золотодобывающего холдинга "Полюс" Павел Грачев.

Теперь в совете директоров "Детского мира" шесть человек. Это гендиректор компании Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина, бенефициар компании Михаил Стискин, а также заместитель директора департамента по слияниям и поглощениям ООО "УК Полюс", инвестиционный директор ООО "Вета Капитал Партнерс" Владимир Климанов, предприниматель и инвестор в сфере цифровых образовательных сервисов и маркетинга Андрей Анищенко, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

"Детский мир" - крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров.

Грачев вместе с CFO "Полюса" Стискиным владеют почти 20% акций "Детского мира". 10% акций у Кленова, занимавшего пост управляющего партнера Altus Capital.

Детский мир Дмитрий Кленов Мария Гордон Тони Майер Павел Грачев Полюс Михаил Стискин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро
Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по падению ВВП РФ и инфляции на 2022 г.

Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы

Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });