Petropavlovsk планирует расплатиться с держателями евробондов-22 весной 2023 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Petropavlovsk, по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями евробондов-2022 весной 2023 года, сообщила компания.

Администрации предстоит решить большое количество задач, прежде чем можно будет приступить к распределению средств между кредиторами, включая держателей облигаций, говорится в сообщении.

В мае компания сообщала, что не смогла выплатить купон по этому выпуску евробондов. Среди причин, по которым выплата не могла быть произведена в срок, компания назвала трудности с получением средств от российских "дочек", а также требования досрочного исполнения обязательств по кредиту на $201 млн, права по которому перешли от Газпромбанка "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

Первоначальный объем этого выпуска евробондов компании составлял $500 млн. Часть выпуска Petropavlovsk выкупил у держателей в прошлом году, после этого в обращении находились долговые бумаги на $304 млн. Срок погашения евробондов – 14 ноября 2022 года.

В августе участники рынка сообщали, что банк "Санкт-Петербург" в режиме внебиржевых сделок с ЦК осуществлял выкуп евробондов этого выпуска с учетом невыплаченного в мае купона, а также накопленного купонного дохода на дату заключения сделки. Расчеты с инвесторами производились в рублях. Официально итоги этого выкупа не раскрывались.

В сентябре структуры УГМК закрыли сделку по покупке активов Petropavlovsk. Золотодобытчик получил около 166 млн фунтов стерлингов наличными, в том числе 6 млн фунтов на финансирование внешнего управления и 3 млн фунтов непредвиденных расходов, а также средства для расчетов с держателями еврооблигаций компании (с учетом начисленных процентов) в размере примерно $201 млн.