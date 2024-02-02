Ассоциация розничных инвесторов вступилась за миноритариев Petropavlovsk

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) подготовила обращение к Уральской горно-металлургической компании (УГМК), выкупившей в 2022 году активы Petropavlovsk.

АРИ отмечает, что получила многочисленные обращения от акционеров Petropavlovsk, и теперь предлагает УГМК провести встречу для обсуждения вопроса выкупа акций у российских розничных миноритариев, приобретавших бумаги через "Московскую биржу".

В 2022 году, когда антироссийские санкции затруднили Petropavlovsk - как британской компании - обслуживание долга и сбыт золота, золотодобытчик был вынужден запустить процедуру несостоятельности и инициировать делистинг акций с LSE и "МосБиржи". Вскоре компания "УГМК-Инвест" выкупила у Petropavlovsk все ключевые активы - рудники и производственные предприятия.

Такая квази-редомициляция, отмечает АРИ, с одной стороны, позволила сохранить производственные цепочки, коллектив и "принесет отличные дивиденды новому собственнику в будущем".

С другой стороны, в процессе сделки серьезно пострадал широкий круг розничных инвесторов, которые доверили свои сбережения российскому фондовому рынку и приобретали на "Московской бирже" акции этой российской по своей сути компании. Инвесторы потеряли личные сбережения, акции обездвижены и в скором времени будут списаны в ноль, напоминает ассоциация. Тем временем "на всех уровнях власти широко ставится вопрос об обеспечении доверия инвестора", отмечает АРИ.

Petropavlovsk вел отработку золоторудных месторождений в Амурской области. Покупка его активов позволила УГМК войти в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционеров Petropavlovsk с долей 29% является "Южуралзолото" Константина Струкова, но компания еще в 2022 году списала свои инвестиции в сумме 28,2 млрд рублей.