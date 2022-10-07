"Сахалин-1" переведут в юрисдикцию РФ по аналогии с "Сахалином-2"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Указ применяет к реализуемому на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) проекта "Сахалин-1" уже ранее реализованную на проекте "Сахалин-2" схему перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию.

Согласно указу, в РФ создается российское ООО – новый оператор проекта. Этой компании переходят все предусмотренные СРП права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора – Exxon Neftegas Limited.

Имущество, созданное или приобретенное в рамках СРП, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок СРП новому оператору.

Правительство Российской Федерации не является учредителем нового ООО.

При учреждении компании 11,5% ее долей получает АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (пропорционально доле в СРП) и 8,5% – АО "РН-Астра".

Доля иностранных участников (80%) при регистрации будет находиться на балансе самого ООО. Зарубежные компании должны в месячный срок подтвердить согласие получить пропорциональную долю в новом операторе.