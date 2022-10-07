Указ президента РФ о применении спецмер в отношении проекта "Сахалин-1". Текст

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президента Российской Федерации

"О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

B связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", постановляю:

1. Установить, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшими в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением Соглашения о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, заключенного 30 июня 1995 г. (далее - Соглашение), в отношении этих иностранных лиц и находящихся под их контролем лиц применяются следующие специальные экономические меры:

a) Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего Указа переходят все предусмотренные Соглашением права и обязанности объединения юридических лиц - инвесторов, осуществляющего свою деятельность на основе договора о совместной деятельности и не имеющего статуса юридического лица (далее - консорциум), в том числе права и обязанности оператора (компания "Эксон Нефтегаз Лимитед"). Такое общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) создается в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Общество в соответствии с Соглашением осуществляет освоение участков недр в пределах договорной акватории, границы которой указаны в статьях ХХХХ и ХХXXI Соглашения, и наделяется всеми правами и обязанностями консорциума. Правительство Российской Федерации не является учредителем (участником) общества;

б) имущество, созданное или приобретенное консорциумом в рамках Соглашения, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации (в связи с надлежащим исполнением Российской Федерацией обязательств по возмещению затрат консорциума на создание или приобретение такого имущества) с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок, определенный Соглашением, обществу;

в) иное, чем предусмотренное подпунктом "б" настоящего пункта, имущество консорциума подлежит незамедлительной передаче в собственность общества;

г) доли в уставном капитале общества принадлежат:

- акционерному обществу "Сахалинморнефтегаз-Шельф" пропорционально доле его участия по Соглашению (11,5 процентов);

- акционерному обществу "РН-Астра" пропорционально доле его участия по Соглашению (8,5 процентов);

- обществу пропорционально совокупной доле участия иностранных сторон консорциума по Соглашению (80 процентов). Эта доля подлежит передаче лицам, определенным в соответствии с настоящим Указом. До момента передачи этим лицам долей, принадлежащих обществу, управление ими осуществляется правительством Российской Федерации на основании настоящего Указа;

д) в месячный срок с момента создания общества иностранные стороны консорциума обязаны представить в правительство Российской Федерации уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по Соглашению. K уведомлению должны быть приложены Документы, подтверждающие права этих сторон консорциума на соответствующие доли участия по Соглашению, а также получение одобрений (согласований) на принятие долей или отсутствие необходимости получения таких одобрений (согласований);

е) при поступлении уведомления из числа уведомлений, указанных в подпункте "д" настоящего пункта, правительство Российской Федерации в 3-дневный срок:

- осуществляет проверку документов, представленных в соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта; принимает решение о передаче доли в уставном капитале общества соответствующей иностранной стороне консорциума пропорционально принадлежавшей ей доле участия по Соглашению или об отказе в передаче доли в уставном капитале общества;

ж) доля в уставном капитале общества, решение о передаче которой принято правительством Российской Федерации, незамедлительно передается иностранной стороне консорциума, в отношении которой в соответствии с абзацем третьим подпункта "e" настоящего пункта принято решение о такой передаче, а управление правительством Российской Федерации этой долей прекращается;

3) доля в уставном капитале общества, передача которой в соответствии с подпунктами "е" и "ж" настоящего пункта не была осуществлена иностранной стороне консорциума, подлежит оценке правительством Российской Федерации и продаже в установленном правительством Российской Федерации порядке российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, определенным этим порядком. Указанные оценка и продажа доли осуществляются правительством Российской Федерации в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе в передаче доли в соответствии с абзацем третьим подпункта "e" настоящего пункта или, в случае если такое решение об отказе в передаче доли не было принято (в том числе по причине непредставления уведомления, предусмотренного подпунктом "д" настоящего пункта, или его представления с нарушением установленного срока), в течение четырех месяцев со дня, следующего за днем окончания срока, предусмотренного подпунктом "д" настоящего пункта;

и) денежные средства, вырученные от продажи доли в уставном капитале общества, передача которой соответствии c подпунктами "е" и "ж" настоящего пункта не была осуществлена иностранной стороне консорциума, зачисляются покупателем такой доли на счет типа "С", открытый обществом на имя этой стороны консорциума в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Иностранная сторона консорциума не вправе распоряжаться указанными денежными средствами до завершения процедур, предусмотренных подпунктами "л" - "н" настоящего пункта;

к) денежные средства в размере, равном размеру денежных средств, накопленных иностранными сторонами консорциума в соответствии co статьей XX Соглашения, подлежат незамедлительному зачислению ими или по их поручению иными лицами на расчетный счет общества. Общество открывает в банке, уполномоченном правительством Российской Федерации, ликвидационный счет, на который зачисляет эти денежные средства. Денежные средства, зачисленные на ликвидационный счет, используются в целях и порядке, установленных Соглашением;

л) Правительство Российской Федерации проводит финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением Соглашения. Перечень лиц, в отношении деятельности которых проводится аудит, утверждается правительством Российской Федерации;

м) по итогам проведенного в соответствии с подпунктом "л" настоящего пункта аудита правительство Российской Федерации устанавливает размер ущерба, в том числе нанесенного в результате неисполнения иностранной стороной консорциума требований подпункта "к" настоящего пункта, и определяет лиц, на которых возлагаются обязательства по его возмещению;

н) денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесенного ущерба, списываются со счета типа "С", открытого на имя иностранной стороны консорциума, связанной с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) физическими лицами, на которых в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта возлагаются обязательства по возмещению ущерба, в пользу общества.

2. Правительство Российской Федерации назначает в качестве управляющего обществом акционерное общество "Сахалинморнефтегаз-Шельф", которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества со дня создания общества. Не позднее 10 дней со дня перехода права собственности на все доли, принадлежащие обществу, лицам, определенным в соответствии с настоящим Указом, общим собранием участников общества избирается новый единоличный исполнительный орган общества или принимается решение о продлении соответствующих полномочий акционерного общества "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

3. При создании общества Правительство Российской Федерации утверждает его устав, который действует до дня утверждения участниками общества нового устава общества. В месячный срок со дня перехода права собственности на все доли, принадлежащие обществу, лицам, определенным в соответствии с настоящим Указом, участники общества утверждают новый устав общества и заключают договор об осуществлении прав участников общества.

4. К правоотношениям, связанным с реализацией Соглашения, применяется право Российской Федерации.

5. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией Соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном Cуде города Москвы.

6. Лицензии и иные разрешительные документы (включая горноотводную, проектную и разрешительную документацию), необходимые в том числе для освоения участков недр в пределах договорной акватории, границы которой указаны в статьях ХХХХ и ХХХХI Соглашения, и выданные консорциуму и оператору до дня вступления силу настоящего Указа, считаются выданными обществу.

7. Предоставить право давать официальные разъяснения:

а) Центральному банку Российской Федерации по вопросам применения настоящего Указа в части, касающейся совершения операций по счету типа "С";

б) Правительству Российской Федерации - по иным вопросам применения настоящего Указа.

8. Сохранить для общества и его участников специальный налоговый режим, таможенное, таможенно-тарифное регулирование и исключительное право на экспорт газа, предусмотренные Соглашением.

9. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить внесение в Соглашение изменений, необходимых для реализации настоящего Указа.

10. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления и организациям в месячный срок со дня создания общества обеспечить переоформление на общество лицензий и иных разрешительных документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего указа.

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.