ХКФ банк запустил сервис покупок в рассрочку по QR-коду

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ХКФ банк зарегистрировал новый товарный знак "QRассрочка", следует из данных Роспатента.

Этот знак банк использует в новом онлайн-сервисе, открывающем кредитный лимит для покупок в рассрочку по QR-коду, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Для покупки нужен мобильный телефон с установленным приложением ХКФ банка, с помощью которого клиент сканирует QR-код продавца.

Сервис позволяет приобретать товары и услуги в любых магазинах партнеров в рамках установленного лимита без дополнительных согласований с банком, отмечает кредитная организация.

"В ближайшие месяцы мы планируем сделать эту услугу доступной не только для клиентов банка Хоум Кредит, но и для всех покупателей в магазинах наших партнеров", - заявила директор по развитию партнерского бизнеса ХКФ банка Ирина Жимерина, слова которой приводятся в сообщении.

ЦБ РФ не раз отмечал необходимость выработать подходы к регулированию рассрочки. По мнению регулятора, этот продукт близок к кредиту, но формально не подпадает под действие и защиту закона о потребительском кредите.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".