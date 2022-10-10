Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ХКФ банк запустил сервис покупок в рассрочку по QR-коду

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ХКФ банк зарегистрировал новый товарный знак "QRассрочка", следует из данных Роспатента.

Этот знак банк использует в новом онлайн-сервисе, открывающем кредитный лимит для покупок в рассрочку по QR-коду, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Для покупки нужен мобильный телефон с установленным приложением ХКФ банка, с помощью которого клиент сканирует QR-код продавца.

Сервис позволяет приобретать товары и услуги в любых магазинах партнеров в рамках установленного лимита без дополнительных согласований с банком, отмечает кредитная организация.

"В ближайшие месяцы мы планируем сделать эту услугу доступной не только для клиентов банка Хоум Кредит, но и для всех покупателей в магазинах наших партнеров", - заявила директор по развитию партнерского бизнеса ХКФ банка Ирина Жимерина, слова которой приводятся в сообщении.

ЦБ РФ не раз отмечал необходимость выработать подходы к регулированию рассрочки. По мнению регулятора, этот продукт близок к кредиту, но формально не подпадает под действие и защиту закона о потребительском кредите.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ХКФ банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 11 августа

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

На рынке акций РФ после обвала наметилась коррекция вверх

"Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям "Газпрома"

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер

Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Сбербанк повысил ставки по ипотеке из-за изменения рыночных условий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });