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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям "Газпрома"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Мосбиржа" с 10:15 объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома", которые подешевели больше чем на 20%.

К 10:11 эти бумаги стоили 150,46 рублей (отклонение – 25,29 %), говорится в пресс-релизе биржи.

Произошло снижение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (201.4 рубля).

С 10:15 в режиме основных торгов будет проводиться дискретный аукцион, сообщила биржа. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10:45.

Основной причиной заметного снижения стоимости акций "Газпрома" стала состоявшаяся в конце прошлой недели дивидендная отсечка, с учетом расчетов на бирже по схеме "Т+2". Собрание акционеров газового концерна, состоявшееся 30 сентября, утвердило решение о выплате за первое полугодие 2022 года промежуточных дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию (составляет порядка 26% от цены закрытия вечерней сессии "Мосбиржи" в пятницу). В сумме это составит 1,208 трлн рублей. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен на 11 октября. Выплаты намечено завершить до 15 ноября.

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги проходят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.

Газпром Мосбиржа
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