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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Индекс МосБиржи превысил рубеж в 1900 пунктов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи к понедельника поднялся выше рубежа 1900 пунктов на фоне ослабления рубля и роста ряда бумаг во главе с акциями финансовых компаний; утром индикатор падал ниже 1800 пунктов после отсечек дивидендов в акциях "Газпрома" и "Татнефти" и на фоне эскалации геополитической напряженности.

К 15:55 индекс МосБиржи снижался к уровню закрытия торгов пятницы на 2,3%, до 1900,26 пункта (утренний минимум - 1775,04 пункта), индекс РТС снижался на 5,2%, до 952,76 пункта (минимум сессии - 906,88 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,2%.

Доллар подорожал на 1,81 рубля до 62,82 рубля, максимум сессии - 63,1 рубля/$1 - пик с 11 августа.

В лидерах роста выступают расписки OZON (+6,2%), TCS Group (+4,9%), акции "Сургутнефтегаза" (+3% и +2,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "РусГидро" (+2,6%), ВТБ (+2,1%), "Северстали" (+1,9%), "ММК" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Магнита" (+1,6%), Сбербанка (+1,4% и +1% "префы").

Подешевели акции "Газпрома" (-18,6%), "Татнефти" (-5,6%), ПАО "Полюс" (-3,3%).

Президент Владимир Путин в понедельник заявил, что спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, однако России удалось не допустить серьезных последствий от этих терактов, кроме того, Киев пытался подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкого потока". Ранее он возложил ни Киев подрыв Крымского моста.

По словам Путина, оставлять без ответа действия Киева уже невозможно, по предложению Минобороны и по плану Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз, пообещал он.

Мосбиржа РТС Украина Минобороны Владимир Путин Генштаб
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