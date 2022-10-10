Total предложила ускоренные переговоры с профсоюзами в обмен на прекращение забастовок

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - TotalEnergies SE предложила провести ежегодные переговоры о зарплате сотрудников с профсоюзами во Франции раньше запланированной даты при условии завершения забастовок на НПЗ.

Компания сообщила, что предлагает провести переговоры в октябре вместо ноября. Ранее TotalEnergies перенесла эту дату с января на 15 ноября.

"Переговоры позволят определить выгоду сотрудников от выдающихся результатов TotalEnergies, при этом мы учтем уровень инфляции в 2022 году", - заявила компания.

Профсоюз CGT, представляющий интересы рабочих на НПЗ TotalEnergies, на выходных заявил, что намерен приступить к переговорам с компанией в понедельник.

Забастовки на двух крупнейших НПЗ компании во Франции начались в конце сентября. Бастующие требуют повысить им зарплаты на 10%, ссылаясь на резкое увеличение прибыли нефтекомпании на фоне глобального роста цен на энергоресурсы.

В результате этих забастовок на ряде АЗС во Франции образовалась нехватка топлива. По данным министерства энергетического перехода, по состоянию на воскресенье около 30% заправок в стране столкнулись с дефицитом. Накануне этот показатель составлял 21%.