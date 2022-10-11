Власти Франции призвали TotalEnergies продлить период повышенных скидок на топливо на АЗС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство Франции призывает нефтегазовую компанию TotalEnergies SE продлить период повышенных скидок на топливо на АЗС в стране.

Многие французы не смогли воспользоваться предоставленными скидками из-за нехватки топлива на ряде заправок по причине забастовок на крупнейших французских НПЗ, сообщил в интервью для радиостанции RMC министр транспорта Франции Клемент Бон.

"Блокировки поставок горючего, которые происходят в данный момент, должны привести к продлению скидок. Именно этого мы хотим от Total", - заявил Бон.

TotalEnergies в июле объявила о снижении цен на заправках на 0,2 евро за литр по сравнению с мировыми рыночными котировками с 1 сентября по 1 ноября. С ноября и до конца года размер скидки должен сократиться до 0,1 евро за литр.

Эта программа стоила компании в прошлом месяце около 500 млн евро, сообщил глава TotalEnergies Патрик Пуянне.

Тем временем в конце сентября на крупнейших НПЗ во Франции, принадлежащих TotalEnergies и ExxonMobil, начались забастовки рабочих, требующих повышения зарплат. В результате более половины поставок топлива в стране оказались заблокированы, на многих АЗС в различных регионах, в первую очередь на севере, образовался дефицит.

Бон в интервью заявил, что правительство принимает меры для урегулирования сложившейся ситуации. "Проблема серьезная, но локализованная. Необходимо снова начать социальный диалог, достичь соглашения. Мы не позволим ситуации ухудшиться. Если не будет достигнуто соглашений, мы предпримем меры", - отметил Бон.

Французское правительство также субсидирует покупку топлива для французов, предоставляя им отдельную скидку в 0,18 евро на литр.