Экспорт угля из РФ за первые семь месяцев 2022 года упал на 8,6%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Падение экспорта угля из РФ за первые семь месяцев 2022 г. составило 8,6%, но в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке.Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей колонке в журнале "Энергетическая политика".

По его словам, внутренний спрос с начала года вырос на 6,8%, до 99,5 млн т, за счет увеличения потребления электроэнергетикой (+14,4%) ввиду маловодности сибирских рек в 2022 г.

"Чтобы сохранить дальнейшее устойчивое развитие отрасли, необходимо в ускоренном порядке решить ряд важнейших стратегических задач. В первую очередь, это касается новых маршрутов поставок угля за рубеж в силу ввода эмбарго на российский уголь со стороны ряда потребителей", - пишет Новак.

Рассматривается возможность увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн т, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, отмечает вице-премьер.

"В этой связи будем работать совместно с Минтрансом над увеличением пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки", - говорится в статье.

По данным Росстата, добыча угля в РФ в январе-августе 2022 г. сократилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 277 млн т.

В середине августа начало действовать эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ.

В 2021 году экспорт угля из РФ составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Это чуть более половины всего импорта угля в ЕС. Сколько же российскими угольщиками было отгружено в прошлом году в Китай (53 млн тонн, +38%).