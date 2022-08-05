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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Низкий уровень воды в Енисее создал проблемы для судоходства

Низкий уровень воды в Енисее создал проблемы для судоходства
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Приток воды в реку Енисей в текущем году находится на многолетнем минимуме, это создает проблемы для судоходства и транспортировки грузов. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.

"Что касается Енисея, то у нас в этом году минимальный приток во втором и третьем квартале за весь период наблюдений с 1996 года. Никогда такого уровня (воды - ИФ) в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах не было", - сказал Кириллов журналистам в пятницу.

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По его словам, это создает проблемы для судоходства на участке длиной 300-400 км – от Красноярска до Стрелки. Для решения этого вопроса, Росводресурсы согласовали с Росморречфлотом график спецпропуска воды с Красноярского водохранилища, а также допустимый тоннаж судов. Эта мера позволит обеспечивать северный завоз, судоходство и транспортировку грузов.

Как сообщалось, в июле из-за обмелевшего Енисея была приостановлена пассажирская навигация от Красноярска до Енисейска. Пассажиров, следующих по маршруту Красноярск-Дудинка-Красноярск, доставляют до Енисейска и обратно на автобусах, которые ездят по расписанию теплоходов. Из Енисейска до Дудинки и обратно пассажиры путешествуют уже на теплоходе.

Росводресурсы Росморречфлот Красноярск Енисей
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