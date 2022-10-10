Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Цена 92 и 95-го бензина на АЗС Москвы остановилась после короткого снижения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Стоимость 92 и 95-го бензинов на заправках Москвы на минувшей неделе остановилась - после короткого снижения неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе 3-9 октября средние розничные цены на Аи-92 и Аи-95 составили – 47,86 руб./л и 53,09 руб./л соответственно (неделей ранее они снизились на 1 копейку). Между тем, стоимость премиального Аи-100 выросла на 10 копеек (неделей ранее она снизилась на 7 копеек).

Стоимость ДТ 3-9 октября выросла на 3 копейки, до 54,52 руб./л. (неделей ранее она снизилась на 4 копейки).

Московская топливная ассоциация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оператор "Северного потока 2" снизил давление в уцелевшей нитке газопровода

Оператор "Северного потока 2" снизил давление в уцелевшей нитке газопровода

Индекс МосБиржи отыграл 100 пунктов за счет ослабления курса рубля

Индекс МосБиржи отыграл 100 пунктов за счет ослабления курса рубля

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 11 августа

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

На рынке акций РФ после обвала наметилась коррекция вверх

"Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям "Газпрома"

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже 1800п и 915п после отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер

Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });