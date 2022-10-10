Цена 92 и 95-го бензина на АЗС Москвы остановилась после короткого снижения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Стоимость 92 и 95-го бензинов на заправках Москвы на минувшей неделе остановилась - после короткого снижения неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе 3-9 октября средние розничные цены на Аи-92 и Аи-95 составили – 47,86 руб./л и 53,09 руб./л соответственно (неделей ранее они снизились на 1 копейку). Между тем, стоимость премиального Аи-100 выросла на 10 копеек (неделей ранее она снизилась на 7 копеек).

Стоимость ДТ 3-9 октября выросла на 3 копейки, до 54,52 руб./л. (неделей ранее она снизилась на 4 копейки).