Подготовлен закон о либерализации доступа иностранных участников к торгам на валютном рынке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Законопроект, который облегчит существующую процедуру доступа к торгам на валютном рынке для иностранных участников, подготовлен и планируется к внесению в Госдуму, сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"У нас на валютную биржу вход иностранных участников затруднен, и они практически не участвуют. Сегодня внесем законопроект, позволяющий иностранным участникам достаточно либерально входить на российскую валютную биржу, участвовать как участник. Соответственно рассчитываем, за счет этого повысится эффективность работы самой биржи и это позволит улучшить взаиморасчёты при проведении экспортно-импортных операций", - сказал он в ходе круглого стола в Госдуме.

Сейчас прямой доступ к валютному рынку могут получить нерезиденты, у которых есть свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской или дилерской деятельности или управления ценными бумагами.