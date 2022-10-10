American Airlines стала инвестором водородного стартапа Universal Hydrogen

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания American Airlines Group инвестировала в калифорнийский стартап Universal Hydrogen Co.

Сделка поможет авиаперевозчику добиться поставленной ранее цели сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, отмечается в пресс-релизе American Airlines. Сумма инвестиций не разглашается.

Universal Hydrogen разрабатывает способ перевозки водорода обычными грузовиками в специальных капсулах - это позволит упростить доставку топлива и избежать необходимости строительства новой топливозаправочной инфраструктуры в аэропортах, говорится в сообщении. Инвесторами компании уже являются Airbus Ventures, GE Aviation и Toyota Ventures.

Акции American Airlines дорожают на 0,8% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на треть, до $7,92 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 23,6%.